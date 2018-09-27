Врио губернатора Сахалина назначат в течение недели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сен — РИА Новости. Врио губернатора Сахалина после ухода Олега Кожемяко назначат в течение недели, сообщил журналистам в Южно-Сахалинске заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку врио главы Приморья Андрея Тарасенко, назначил на этот пост Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область. Обязанности главы островного региона с четверга исполняет председатель регионального правительства Вера Щербина

"На Сахалине президент назначит врио губернатора. Либо на этой, либо в начале следующей недели. Выборы состоятся через год", — отметил Куранов.