Кожемяко пройдет стандартные процедуры для участия в выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко для участия в выборах главы региона должен будет пройти все те же стадии, что и другие претенденты на этот пост, сроки подачи документов в избирком будут зависеть от даты выборов, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома Роман Охотников.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

"Кожемяко должна будет выдвинуть какая-то партия, самовыдвиженцы у нас не могут участвовать в выборах. В целом, он должен будет пройти те же стадии, что и любой другой претендент на кресло губернатора", — сказал Охотников.

Он отметил также, что назначение нового врио губернатора не повлечет дополнительных расходов на проведение выборов.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.