Приморские депутаты позитивно оценили назначение Кожемяко врио губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Депутаты Приморья позитивно оценивают приход в регион на должность врио губернатора края Олега Кожемяко, отмечая его связи в регионе и опыт губернатора-"тяжеловеса".

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

"Я оцениваю кандидатуру Кожемяко позитивно, как человека, который жил здесь, работал. Он прошел три субъекта РФ, и везде при его работе было позитивно и благополучно. Думаю, Кожемяко для региона – лучше, чем "варяг", — сказал РИА Новости председатель комитета по региональной политике и законности краевого парламента Джамбулат Текиев (ЕР)

Он отметил, что Кожемяко – достаточно сильная фигура, чтобы помочь Приморью выйти на путь развития.

"При этом люди не выступали и против Тарасенко, он также мог бы быть полезен региону", — добавил Текиев.

Как заявил РИА Новости зампредседателя комитета по экономической политике и собственности законодательного собрания края Алексей Козицкий (СР), Кожемяко – "бесспорно, сильный кандидат и губернатор – "тяжеловес".

"Назначение Кожемяко говорит о том, что он – в ближайшем окружении Путина, среди доверенных людей президента. При этом его назначение также говорит о серьезном кадровом дефиците управленцев — одного человека переводят из региона в регион. Это серьезный сигнал к тому, что нужно воспитывать кадры и давать возможность работать социальным лифтам", — сказал Козицкий.

По его словам, у Кожемяко есть наработанные связи в ДФО, в том числе в рыбной отрасли. "Плюс он свой, местный, хоть в последние годы и удалился от Приморья. В целом я приветствую приход Кожемяко на должность врио губернатора", — сказал Козицкий.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.