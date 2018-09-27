Щербина стала исполняющим обязанности врио главы Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен — РИА Новости. Обязанности главы Сахалинской области с четверга исполняет председатель регионального правительства Вера Щербина, сообщили РИА Новости в правительстве области.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку врио главы Приморья Андрея Тарасенко и назначил на этот пост Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

"В настоящее время председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина исполняет обязанности главы региона после назначения Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края", — подтвердил собеседник агентства.

По его словам, Кожемяко после назначения на новый пост пока еще находится в Москве.