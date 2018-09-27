Козицкий не исключил, что пойдет на новые выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Приморского края, участвовавший в первом туре выборов главы региона, Алексей Козицкий (СР) не исключил, что будет участвовать в новых выборах губернатора.
"СР будет участвовать в выборах. Мы — парламентская партия, и нам небезразлична судьба Приморья. Мы будем выдвигать своего кандидата, но есть партийная дисциплина, внутренняя вертикаль, в рамках которой мы будем решать, кто представит СР на выборах губернатора Приморья. Свою кандидатуру я не исключаю из этого списка. Решение будет принято на внеочередной конференции регионального отделения партии, оно может пройти в любой время", — сказал Козицкий РИА Новости.
По его словам, вероятно, дату выборов заксобрание назначит на следующей неделе, после чего партия определится с кандидатом.
В первом туре выборов главы Приморья 9 сентября Козицкий набрал почти 5% голосов избирателей.
По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.