Козицкий не исключил, что пойдет на новые выборы главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 27 сен — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Приморского края, участвовавший в первом туре выборов главы региона, Алексей Козицкий (СР) не исключил, что будет участвовать в новых выборах губернатора.

"СР будет участвовать в выборах. Мы — парламентская партия, и нам небезразлична судьба Приморья. Мы будем выдвигать своего кандидата, но есть партийная дисциплина, внутренняя вертикаль, в рамках которой мы будем решать, кто представит СР на выборах губернатора Приморья. Свою кандидатуру я не исключаю из этого списка. Решение будет принято на внеочередной конференции регионального отделения партии, оно может пройти в любой время", — сказал Козицкий РИА Новости.

По его словам, вероятно, дату выборов заксобрание назначит на следующей неделе, после чего партия определится с кандидатом.

В первом туре выборов главы Приморья 9 сентября Козицкий набрал почти 5% голосов избирателей.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.