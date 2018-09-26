Сигал не может стать губернатором Приморья, заявила сенатор от региона

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал не сможет возглавить Приморский край, поскольку имеет иностранное гражданство и не владеет специальными навыками управления, необходимыми для руководства регионом, заявила РИА Новости сенатор от Приморья Светлана Горячева.

Сигал ранее заявил, что хотел бы стать губернатором Приморья. Актер, который получил российское гражданство в ноябре 2016 года, сообщил, что его предки по отцовской линии из Приморского края.

"Он, возможно, и хочет стать губернатором Приморья. Но, во-первых, губернатором не может стать человек, у которого, помимо российского есть гражданство иностранного государства. И кроме того, руководить регионом должен человек с опытом серьезной политической работы, с опытом управления, которого у Сигала нет", — сказала Горячева.

Она подчеркнула, что прошедшие в сентябре региональные выборы показали, что избиратели предъявляют высокие требования к руководителям субъектов федерации.