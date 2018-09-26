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Путин оценил ситуацию с выборами в Приморье

Сюжет:
Выборы губернатора Приморья (162)
(обновлено: 21:46 26.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Олег КожемякоГубернатор Сахалинской области Олег Кожемяко
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с Олегом Кожемяко не согласился с его оценкой ситуации с выборами в Приморье.

Второй тур выборов губернатора Приморского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В ходе беседы губернатор Сахалинской области Кожемяко сообщил Путину, что родился и вырос в Приморском крае, работал там, а также представлял регион в Совете Федерации. Ситуацию с прошедшими в регионе выборами, результаты которых местный избирком признал недействительными, он назвал "не очень хорошей".

"Почему нехорошая? Нормальная ситуация", — не согласился с ним Путин.

Кожемяко ответил, что, несмотря на то, что он является действующим губернатором Сахалина, все же просит у президента разрешение принять участие в выборах главы Приморского края.

Путин поддержал решение и сообщил, что назначит его исполняющим обязанности губернатора Приморья, и будет искать ему замену во главе Сахалина.

Отмена выборов в Приморье

На минувшей неделе избирком Приморского края по рекомендации Центральной избирательной комиссии признал недействительными результаты прошедших выборов главы региона.

По ходу подведения итогов второго тура кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней врио губернатора Андрей Тарасенко ("Единая Россия") получил 49,55% голосов, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.

Стивен Сигал. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.

Тарасенко назвал правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке.

Дата новых выборов в регионе пока не назначена, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.

Сегодня президент Владимир Путин сообщил, что врио главы Приморья Андрей Тарасенко попросился на другую работу. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин принял отставку Тарасенко по собственному желанию.

Памфилова удовлетворена отставкой Тарасенко

Работа информационного центра ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Памфилова сообщила РИА Новости, что восприняла отставку Тарасенко с удовлетворением.

Она выразила уверенность, что бывший глава региона не будет предпринимать попыток участвовать в новых выборах.

"Я уверена, что нет. Тем более, он об этом тоже заявил", — сказала глава ЦИК, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, в ходе заседания Центризбиркома, Памфилова отметила, что Тарасенко и Ищенко формально могут выдвигаться на новых выборах в крае в декабре, однако глава ЦИК усомнилась в моральном праве обоих кандидатов участвовать в повторных выборах.

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