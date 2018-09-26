Памфилова заявила, что удовлетворена отставкой Тарасенко

МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила РИА Новости, что с удовлетворением восприняла известие об отставке временно исполняющего обязанности главы Приморского края Андрея Тарасенко, она уверена в его отказе от планов участвовать в новых выборах в регионе.

Ранее в среду президент России Владимир Путин сообщил, что готов назначить губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, заявившего о желании участвовать в выборах главы Приморского края, временно исполняющим обязанности руководителя этого региона. Нынешний врио главы Приморья Андрей Тарасенко, по словам президента, попросился на другую работу. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин принял отставку Тарасенко по собственному желанию и назначил Кожемяко врио главы региона.

"Я восприняла это с удовлетворением", — сказала Памфилова в ответ на просьбу прокомментировать новость об отставке Тарасенко.

"Я уверена, что нет. Тем более, он об этом тоже заявил", — сказала глава ЦИК, отвечая на вопрос о том, может ли он, по ее мнению, все же предпринять попытку участвовать в повторных выборах.

Ранее в среду, в ходе заседания Центризбиркома, Памфилова отметила, что Тарасенко и другой участник второго тура выборов главы Приморья Андрей Ищенко формально могут выдвигаться на новых выборах в крае в декабре, однако глава ЦИК усомнилась в моральном праве обоих кандидатов участвовать в повторных выборах.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Тогда еще врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.