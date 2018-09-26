Избирком утвердил итоги выборов губернатора Владимирской области

ВОРОНЕЖ, 26 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Владимирской области утвердила результаты повторного голосования по выборам губернатора, говорится в сообщении избиркома.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, на котором явка была 32,96%.

Избирательная комиссия области провела 26 сентября заседание, на котором был подписан протокол о результатах повторного голосования по выборам губернатора.

"Комиссия приняла решение признать: повторное голосование по выборам губернатора Владимирской области 23 сентября 2018 года состоявшимся, и результаты повторного голосования – действительными, считать избранным на должность губернатора Владимирской области Сипягина Владимира Владимировича", — говорится в сообщении.

По данным избиркома, теперь в течение пяти дней Владимир Сипягин должен представить в избирательную комиссию документ об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом губернатора, либо о том, что им подано заявление об освобождении от таких обязанностей в трехдневный срок. После представления документов избирательная комиссия зарегистрирует его как губернатора.