Путин назначил Морозова врио главы Астраханской области

Президент РФ Владимир Путин и бывший заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Сергей Морозов во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и бывший заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Сергей Морозов во время встречи

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Владимир Путин назначил Сергея Морозова временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области, сообщает сайт Кремля.

До сегодняшнего дня Морозов занимал должность замглавы Федеральной таможенной службы, а раньше был помощником министра обороны.

"На этих местах работы, в общем, продемонстрировали хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу. Именно в этой связи я хочу Вам предложить поработать в одном из субъектов Российской Федерации", — обратился президент к Морозову во время рабочей встречи.

По его словам, губернатор Астраханской области Александр Жилкин попросил перевести его на другое место работы.

"Что касается будущего, мы с вами посмотрим, оно будет зависеть от того, насколько успешно вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе", — добавил Путин.

Морозов, в свою очередь, подтвердил готовность приступить к работе и поблагодарил президента за доверие.

Накануне источник в Совете Федерации рассказал РИА Новости, что Жилкин покинет пост в ближайшее время. Среди его возможных преемников он называл главу местного заксобрания Игоря Мартынова и сенатора от Астраханской области Александра Башкина.

"Богатый край"

Путин отметил, что Астраханская область очень тесно связана с внешнеэкономической деятельностью — она напрямую офрмирует около 13% совокупного регионального продукта.

"Там многие отрасли так или иначе связаны с внешнеэкономической деятельностью. Я уже не говорю о добыче углеводородов, но, скажем, то же самое судостроение фактически как кластер создавалось в последнее время именно для реализации проектов добычи, скажем, на Каспии", — добавил президент.

Кроме того, глава государства указал на связи региона с Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном.

"Это, конечно, далеко не всё, чем богата Астраханская область. Это край очень богатый, богатый прежде всего людьми, их талантами, и природными ресурсами, промышленность в целом развита достаточно эффективно", — подчеркнул он.