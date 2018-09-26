МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал не имеет серьезных намерений возглавить Приморский край, об этом РИА Новости сообщил представитель артиста Анар Рейбанд.

Сигал ранее заявил, что хотел бы стать губернатором Приморья. Актер, который получил российское гражданство в ноябре 2016 года, сообщил, что его предки по отцовской линии из Приморского края.

"Серьезных намерений возглавить край у нас нет. Это был полушуточный ответ на вопрос из зала", — сказал Рейбанд.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.