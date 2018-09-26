Ушаков назвал визит Путина в Армению в этом году маловероятным

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Армению обсуждался, но до конца года это маловероятно, следует нацеливаться на 2019 год, сообщил в среду помощник российского лидера РФ Юрий Ушаков.

"Действительно, обсуждалась возможность организации визита нашего президента в Армению, но конкретные сроки пока не обсуждаются",- сказал Ушаков на брифинге.

"Имеется в виду, что президенты еще, очевидно, встретятся, не только в Душанбе (на саммите СНГ), но и в Астане на сессии ОДКБ. Это раз, и в декабре в Москве планируется саммит Евразийского экономического союза, что также предоставит возможность лидерам переговорить, по крайней мере, кратко. Вопрос о визите (в Армению — ред.) или каких-либо сроках пока еще не обсуждается… Думаю, что, наверное, в плане визита имеет смысл нацеливаться на следующий год",- добавил он.

Он напомнил, что последняя встреча российского лидера и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялась "совсем недавно".

"В этом году они встречались уже три раза, достаточно были обстоятельные обсуждения. В частности, в последний раз президент и премьер-министр беседовали вдвоем около трех часов, действительно хорошо и обстоятельно говорили",- подчеркнул помощник президента РФ.