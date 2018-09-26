Нетаньяху и Путин договорились продолжать контакты, сообщил Ушаков

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента РФ Владимира Путина может состояться по возвращению израильского руководителя из Нью-Йорка, где он сейчас участвует в мероприятиях Генассамблеи ООН, стороны условились продолжать контакты, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Путин с Нетаньяху встречается очень часто, и я думаю, конечно, эти встречи будут продолжены. Насколько мне известно, Нетаньяху находится в Нью-Йорке, наши лидеры условились о продолжении контактов, и я не исключаю, что после возвращения из Нью-Йорка может состояться телефонный разговор", — сказал Ушаков журналистам.