Глеб Никитин вступил в должность губернатора Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Победивший на прошедших 9 сентября выборах в Нижегородской области представитель партии "Единая Россия" Глеб Никитин, до этого ровно год занимавший должность врио главы региона, официально вступил в должность губернатора, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония состоялась в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. В ее начале глава облизбиркома Оксана Кислицына вручила Никитину удостоверение об избрании главой региона. В соответствии с уставом региона, избранный губернатор в присутствии депутатов законодательного собрания региона произнес присягу на верность народу и конституции России, уставу Нижегородской области.

"Клянусь при осуществлении полномочий высшего должностного лица – губернатора Нижегородской области соблюдать конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Нижегородской области, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, приложить все силы и знания для обеспечения благосостояния жителей области, прав и свобод человека и гражданина", — сказал избранный губернатор.

Никитин по итогам прошедших выборов набрал 67,75% голосов избирателей. Владислав Егоров (КПРФ) получил 16,63%, Александр Курдюмов (ЛДПР) — 6,50%, Галина Клочкова ("Справедливая Россия") — 4,35%, Александр Быков (Партия пенсионеров) — 3,26% голосов избирателей. Явка составила 40,51%.

Досрочные выбора губернатора Нижегородской области были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 26 сентября 2017 года подписал указ о досрочном прекращении полномочий Валерия Шанцева и назначил Никитина врио главы региона.

За прошедший год в регионе стартовало несколько больших проектов, были созданы новые институты развития. Одной из ключевых задач стала разработка стратегии развития региона. Процесс стартовал в конце 2017 года. В общей сложности более 500 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в общественной экспертизе стратегии.

В 2018 году началась реализация проекта "Доступная медицина". Были сформированы два автопоезда (мобильные диагностические лаборатории) для обследования населения районов Нижегородской области. За три месяца работы "Поезда здоровья" посетили 131 населенный пункт, охватив все районы региона. Специалистами мобильных диагностических лабораторий было обследовано около 28 тысяч пациентов. Более 7 тысяч заболеваний было выявлено у пациентов впервые.

В 2018 году в регионе начал работу проект "Эффективная губерния", который предполагает повышение производительности труда за счет внедрения бережливых технологий. По оценкам экспертов, результаты работы по повышению производительности труда на предприятиях позволят увеличить объем произведенной продукции на 5-6 миллиардов рублей в год. В первом полугодии производительность труда в регионе выросла на 12%. На некоторых предприятиях выпуск продукции увеличился в 10 раз. Поставлена задача — сделать регион лидирующим в области повышения производительности труда и развития цифровой экономики. "Бережливые технологии" внедряются в школах и поликлиниках, позволяя врачам и учителям минимизировать временные затраты на рутинную работу.

Регион является одним из лидеров по объемам уровня поддержки, получаемой от федеральных институтов развития. 11 проектов на сумму 2,2 миллиарда рублей финансирует Фонд развития промышленности. Более 870 миллионов получили три нижегородских проекта Промышленного кластера Нижегородской области.

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