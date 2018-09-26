Тарасенко и Ищенко могут участвовать в новых выборах, заявила Памфилова

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Кандидаты на пост главы Приморья Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко формально могут выдвигаться на новых выборах в крае в декабре, однако есть еще и моральное право, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Формально они (Тарасенко и Ищенко) имеют право наравне с остальными выдвигаться на выборы в декабре. Но имеют ли они моральное право после того, что произошло? Это им решать",- сказала Памфилова.

Она также выразила надежду, что повторные выборы в Приморье пройдут достойно и в спокойной обстановке.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.