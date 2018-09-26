ЦИК зарегистрировал депутата Госдумы, которому был передан мандат Кобзона

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала нового депутата Госдумы Александра Якубовского, которому был передан мандат, ставший вакантным в связи с кончиной Иосифа Кобзона, соответствующее решение Центризбирком принял на заседании в среду.

Члены ЦИК утвердили на заседании два постановления: одним из них они закрепили передачу мандата, вторым — приняли решение о регистрации.

"Зарегистрировать депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Якубовского Александра Владимировича", — говорится в постановлении ЦИК.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он похоронен на Востряковском кладбище рядом со своей матерью.

Кобзон был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутых партией "Единая Россия", был первым в региональной группе №4 этого списка (Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область). Якубовский входит в эту же региональную группу, его фамилия значится под последним – одиннадцатым – номером.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина ранее поясняла, что партия в течение двух недель после принятия Госдумой решения о досрочном прекращении полномочий может сама определить кандидата, которому перейдет ставший вакантным мандат. Если же партия в этот срок не воспользуется своим правом, мандат перейдет следующему по очереди кандидату в соответствующей региональной группе списка кандидатов.

Подробнее о биографии Иосифа Кобзона читайте в справке РИА Новости >>