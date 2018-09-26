Пересчитать итоги выборов в Приморье невозможно, заявили в ЦИК

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Приморье сложилась чрезвычайная ситуация, в ЦИК не могли просто взять и пересчитать итоги, так как часть результатов на участках восстановить было невозможно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ведомства.

"Как это можно пересчитать, как можно восстановить?" — сказала Памфилова, пояснив, что часть документов с участков были свалены в одну кучу в непонятном состоянии, не понятно, что происходило с документами.

"У нас сложилась чрезвычайная ситуация. Когда мы не могли, как утверждают некоторые знатоки, просто взять и пересчитать на некоторых участках и изменить победителя и объявить его", — добавила она.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.