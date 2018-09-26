ООН, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. РФ готова отменить санкции в отношении американских законодателей на взаимной основе, имеющиеся ограничения крайне мешают межпарламентскому диалогу, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"В частности, сейчас я нахожусь здесь по так называемой ооновской визе, и у господина Рэнда Пола были планы здесь появиться — правда, он эти планы не сможет реализовать в силу загруженности в Вашингтоне — но если бы он теоретически здесь появился, у меня были бы проблемы для двусторонней встречи с ним, потому что ооновская виза двусторонних встреч не позволяет и каких-то других мероприятий, не связанных с ООН", — пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящее время в Нью-Йорке проходит Конгресс русскоязычной прессы, но принять участие в нем сенатор не может.
"И я не могу принять в нем участие, хотя имею приглашение и был бы крайне в этом заинтересован как российский парламентарий. Но тем самым я буду нарушать статус той визы, которую мне оформила американская сторона. С учетом того, что американцы арестовывают нашу дипсобственность и задерживают людей без всяких на то оснований, я не могу исключать, что то же самое может произойти и со мной", — добавил Косачев.
В настоящее время комитет Госдумы по международным делам возглавляет Леонид Слуцкий (ЛДПР), а аналогичный комитет в Совфеде — Константин Косачев. Оба они находятся под санкциями США, введенными из-за событий на Украине.
Сам Пол в интервью Fox News ранее заявлял, что попросит президента США Дональда Трампа снять санкции с глав комитетов Госдумы и Совета Федерации, чтобы они смогли осенью посетить Вашингтон.