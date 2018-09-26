ООН, 26 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. РФ готова отменить санкции в отношении американских законодателей на взаимной основе, имеющиеся ограничения крайне мешают межпарламентскому диалогу, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Наши санкции аналогичного уровня носят исключительно ответный характер. Мы их на взаимной основе всегда готовы отменять как только их начнет отменять та сторона, которая их инициативно вводила", — сказал Косачев. Он отметил, что "эти санкции крайне мешают нашему парламентскому диалогу".

"В частности, сейчас я нахожусь здесь по так называемой ооновской визе, и у господина Рэнда Пола были планы здесь появиться — правда, он эти планы не сможет реализовать в силу загруженности в Вашингтоне — но если бы он теоретически здесь появился, у меня были бы проблемы для двусторонней встречи с ним, потому что ооновская виза двусторонних встреч не позволяет и каких-то других мероприятий, не связанных с ООН", — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время в Нью-Йорке проходит Конгресс русскоязычной прессы, но принять участие в нем сенатор не может.

"И я не могу принять в нем участие, хотя имею приглашение и был бы крайне в этом заинтересован как российский парламентарий. Но тем самым я буду нарушать статус той визы, которую мне оформила американская сторона. С учетом того, что американцы арестовывают нашу дипсобственность и задерживают людей без всяких на то оснований, я не могу исключать, что то же самое может произойти и со мной", — добавил Косачев.

В настоящее время комитет Госдумы по международным делам возглавляет Леонид Слуцкий (ЛДПР), а аналогичный комитет в Совфеде — Константин Косачев. Оба они находятся под санкциями США, введенными из-за событий на Украине.

Ранее газета The Daily Beast сообщила, что американский сенатор Рэнд Пол, который недавно посещал Россию, планирует внести на рассмотрение в конгресс поправку об отмене санкций в отношении российских парламентариев. Ожидается, что поправку, которая предусматривает запрос на ответную со стороны РФ отмену санкций в отношении членов американского конгресса, предложат на рассмотрение профильному комитету сената. Издание, однако, предполагает, что такое предложение будет отклонено большинством членов комитета и сенатом в целом.

Сам Пол в интервью Fox News ранее заявлял, что попросит президента США Дональда Трампа снять санкции с глав комитетов Госдумы и Совета Федерации, чтобы они смогли осенью посетить Вашингтон.