Стивен Сигал заявил, что с удовольствием стал бы губернатором Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Актер, предприниматель и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что хотел бы стать губернатором Приморья.

"С удовольствием. Я представляю интересы президента Путина", — ответил актер журналистам во Владивостоке на вопрос о том, хочет ли он возглавить край.

Сигал, который получил российское гражданство в ноябре 2016 года, сообщил, что его предки по отцовской линии "отсюда". "Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором", — добавил американский актер, который приехал Владивосток в рамках международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого".

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Врио губернатора Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее до середины октября.

"Меридианы Тихого" — традиционный ежегодный фестиваль кино во Владивостоке, в этом году он проходит с 21 по 27 сентября. Президентом фестиваля стал режиссер и продюсер Александр Роднянский, в состав основного жюри вошли российский режиссер Алексей Герман-младший и филиппинский продюсер Бьянка Бальбуэна.