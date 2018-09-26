Инаугурация Фургала состоится 28 сентября

Второй тур региональных выборов в России (255)

ХАБАРОВСК, 26 сен — РИА Новости. Инаугурация избранного губернатором Хабаровского края Сергея Фургала пройдёт в пятницу, 28 сентября.

"Инаугурация пройдёт в эту пятницу. Некогда нам ждать, нужно приступать к работе, впереди отопительный сезон", — сказал Фургал журналистам.

Он отметил, что в среду напишет заявление о сложении с себя полномочий депутата Госдумы.

В среду избирком Хабаровского края утвердил Фургала от ЛДПР победителем на выборах губернатора. Фургал получил 69,57% голосов избирателей во втором туре выборов.