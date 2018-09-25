Источник рассказал о возможной отставке губернатора Астраханской области

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин может покинуть свой пост в начале октября, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.
"Второго-третьего октября Жилкин, скорее всего, уйдет в отставку", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, кресло губернатора может занять глава местного заксобрания Игорь Мартынов. Кроме него, среди претендентов значится сенатор от Астраханской области Александр Башкин.
Александр Жилкин возглавляет Астраханскую область с декабря 2004 года. Сразу после избрания инициировал реформирование органов исполнительной власти области. Через три года Жилкин подписал новый Устав Астраханской области. В рейтинге эффективности губернаторов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в 2015 году, занимал последнее место, позже поднялся на строчку выше.