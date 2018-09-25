Источник рассказал о возможной отставке губернатора Астраханской области

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин может покинуть свой пост в начале октября, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

"Второго-третьего октября Жилкин, скорее всего, уйдет в отставку", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, кресло губернатора может занять глава местного заксобрания Игорь Мартынов. Кроме него, среди претендентов значится сенатор от Астраханской области Александр Башкин.

Пресс-служба Жилкина отказалась комментировать информацию о его возможной отставке, назвав ее слухами.

Александр Жилкин возглавляет Астраханскую область с декабря 2004 года. Сразу после избрания инициировал реформирование органов исполнительной власти области. Через три года Жилкин подписал новый Устав Астраханской области. В рейтинге эффективности губернаторов, опубликованном Фондом развития гражданского общества в 2015 году, занимал последнее место, позже поднялся на строчку выше.