МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Новым главам регионов предстоит сдать серьезный экзамен перед своими избирателями, а электорат должен почувствовать ответственность за сделанный им выбор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник.

"Здесь, действительно, люди отдали свои голоса именно за этих кандидатов, и эти кандидаты теперь возглавят эти регионы, поэтому, безусловно, этим людям предстоит сдать серьезный экзамен перед людьми, оправдать надежды, которые эти люди возложили на них. В свою очередь, людям предстоит почувствовать ответственность за те голоса, которые они отдали за этих кандидатов, это обоюдный процесс", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что предстоит очень серьезная большая работа, и все это будет проходить в тесной координации с федеральным центром. При этом он заметил, что нельзя подходить к руководителю того или иного региона с точки зрения характера губернатора.

"У всех руководителей региона есть определенный круг обязанностей, полномочий из сфер жизни людей, экономики региона, за которые они отвечают", — добавил он.

В воскресенье во Владимирской области и Хабаровском крае прошли вторые туры выборов губернаторов. В первом регионе после подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. Победу в Хабаровском крае одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта — около 28%.