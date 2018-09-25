Москва обсуждает с Вашингтоном все вопросы, в том числе тему ПРО

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Москва обсуждает с Вашингтоном все вопросы, в том числе тему ПРО, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"С нашими американскими коллегами мы обсуждаем абсолютно все. Не должно быть такого понимания, что все рухнуло, все погибло окончательно. Нет, мы встречаемся", — заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

Дипломат подчеркнул, что вопрос ПРО является одним из основных и для договора об СНВ, так как этот документ был заключен при понимании взаимосвязи между наступательными и оборонительными вооружениями.

"При каком-то самом нехорошем развитии ситуации нам придется об этом очень жестко говорить нашим американским партнерам о том, что мы не сможем больше говорить о состоятельности договора об СНВ, так как рушится одна из его основ — сдержанность в области противоракетной обороны", — напомнил Ермаков.

Кроме того, по его словам, при всех системах контроля и мониторинга Москва все же не может быть на 100% уверена в том, что размещенные в Румынии и Польше системы ПРО не содержат — "на складах не находится "Томогавков" в ядерном оснащении".