Сообщения о планах "наказать" КПРФ и ЛДПР безосновательны, заявил Песков

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Утверждения СМИ о планах Кремля "наказать" КПРФ и ЛДПР за их результаты на выборах в регионах абсолютно безосновательны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам во вторник.

"Ни на сколько. Они не имеют под собой оснований абсолютно", — сказал Песков на просьбу уточнить насколько публикации в СМИ о том, что Кремль якобы хочет "наказать" КПРФ и ЛДПР за высокие результаты на региональных выборах, имеют под собой основание.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник сообщила, что в качестве возможных ответных мер КПРФ и ЛДПР могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, не согласовывать им регионы под выборы. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в понедельник на вопрос о том, как Кремль будет взаимодействовать с новыми губернаторами, которые пришли к власти от оппозиционных партий, подчеркнул, что партийная принадлежность не мешает конструктивным рабочим отношениям, что уже подтверждено опытом.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый замруководителя фракции коммунистов в ГД Николай Коломейцев, а также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев выразили сомнение в том, что Кремль якобы решил наказать партии за высокие результаты на губернаторских выборах в регионах.