В КПРФ и ЛДПР прокомментировали сообщения о "наказании" после выборов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый замруководителя фракции коммунистов в ГД Николай Коломейцев, а также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев выразили сомнение в том, что Кремль якобы решил наказать партии за высокие результаты на губернаторских выборах в регионах.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник сообщила, что в качестве возможных ответных мер КПРФ и ЛДПР могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, не согласовывать им регионы под выборы. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в понедельник на вопрос о том, как Кремль будет взаимодействовать с новыми губернаторами, которые пришли к власти от оппозиционных партий, подчеркнул, что партийная принадлежность не мешает конструктивным рабочим отношениям, что уже подтверждено опытом.

По словам Зюганова, ссориться с КПРФ могут "только провокаторы".

"Они уже сами наказаны по полной: страна отказывает им в доверии. Как можно управлять страной? Если они хотят на фоне санкций зарубежных, на фоне того, что страну обложили со всех сторон, на фоне недоверия народа еще ссориться с крупнейшей партией… Этим могут заниматься только провокаторы", — заявил Зюганов РИА Новости.

Представитель КПРФ Коломейцев отметил, что после выборов власти нужно не бороться с партиями, а анализировать допущенные ошибки.

"С моей точки зрения, после 9 (сентября, Единого дня голосования) — новая реальность. Они должны анализировать глубже, и всякое неправильное решение будет только усугублять этот вопрос. Мы никогда не были системной оппозицией, мы единственная как раз системно предлагающая меры партия. Нас уже закрывали и перечеркивали 25 лет, но мы же есть, а их нет. Девятое сентября высветило крайне негативные системные ошибки власти", — сообщил Коломейцев агентству,

Вице-спикер от ЛДПР Лебедев также сомневается в том, что партию можно каким-то образом наказать.

"Как можно наказать партию, которая пользуется поддержкой 70% жителей Хабаровского края? ", — заявил он РИА Новости.

По мнению Лебедева, в политике и вообще в демократической стране наказание как таковое в сложившейся ситуации в принципе неприемлемо. "Это не совсем ложится в логику здравого смысла", — добавил парламентарий.

В воскресенье во Владимирской области и Хабаровском крае прошли вторые туры выборов губернаторов. В первом регионе после подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. Победу в Хабаровском крае одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта — около 28%.