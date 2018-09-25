Москва приветствует желание Трампа нормализовать отношения с Россией

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия приветствует желание президента США Дональда Трампа нормализовать отношения с Москвой, но вопрос в том, как эти намерения реализуются на уровне администрации, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Чем хорош Трамп, он — последовательный президент, что он объявлял во время своей президентской кампании, он фактически все выполняет. Он открыто говорил, что собирается нормализовать отношения с Россией, и он реально в контактах на высшем уровне именно этот разговор и ведет. Естественно, это приветствуется с нашей стороны", — заявил Ермаков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, проблема заключается в том, что в американской администрации не могут реализовать обещания президента Трампа нормализовать отношения с Россией.