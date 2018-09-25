Депутаты утвердили мэром Екатеринбурга замгубернатора Свердловской области

Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий

Вид на Екатеринбург со смотровой площадки бизнес-центра Высоцкий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сен — РИА Новости. Депутаты гордумы Екатеринбурга в ходе первого заседания седьмого созыва во вторник выбрали мэром Екатеринбурга заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

За кандидатуру Высокинского проголосовали 36 народных избранников из 36. Новый мэр избран на пять лет.

Помимо этого, на первом заседании депутаты выбрали председателем гордумы члена "Единой России" Игоря Володина, а заместителем председателя — также члена ЕР Виктора Тестова.

Ранее конкурсная комиссия рекомендовала на рассмотрение депутатам седьмого созыва екатеринбургской городской думы трех кандидатов на пост главы города — это замгубернатора Александр Высокинский, заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова. Генсовет партии "Единая Россия" поддержал кандидатуру Высокинского на должность главы Екатеринбурга.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Градоначальника теперь выбирают депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Евгений Куйвашев подписал закон, который 16 апреля вступил в силу.

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