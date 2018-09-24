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Политика

Протестное голосование привело к смене губернатора Владимирской области

Сюжет:
Второй тур региональных выборов в России (239)
(обновлено: 17:48 24.09.2018)
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© РИА Новости / Александр ПодгорчукПерейти в фотобанкВладимир Сипягин. Архивное фотоВладимир Сипягин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Подгорчук
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ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Владимир Сипягин одержал победу на выборах губернатора Владимирской области благодаря протестному голосованию, в результате которого нынешний губернатор Светлана Орлова покинет, по мнению политологов, регион, а члены ее команды выйдут из руководства им.

Мужчина голосует во втором туре выборов губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, на котором явка была 32,96%.

Победитель доволен

"Хороший, уверенный результат — победы меня, как губернатора Владимирской области. Я понимал, что это случится. Вот сейчас, когда во втором туре мы шли, — я понимал, что это случится, и поэтому уже шло формирование команды, уже полным ходом я определял первоначальные задачи, которые надо будет решать после вступления в должность", — сказал РИА Новости Сипягин.

Светлана Орлова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политолог объяснил поражение Орловой на выборах во Владимирской области
На вопрос РИА Новости о том, не боится ли он возникновения вероятности отмены результатов выборов, Сипягин ответил, что "это народный выбор, а против народного выбора, как говорят, не попрешь".

"Я хочу выразить слова благодарности и жителям Владимирской области, которые поддержали меня в первом туре, и которые обеспечили вот эту сокрушительную победу — ее по-другому назвать нельзя — во втором туре. Я благодарен моим землякам. И, кроме того, хочу сказать слова благодарности лидеру партии Владимиру Вольфовичу Жириновскому, который поддерживал меня на протяжении всей избирательной кампании", — добавил Сипягин.

Сомнений в честности результата нет

Как отметила глава ЦИК России Элла Памфилова, от кандидатов поступило минимальное количество жалоб.

Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Со стороны одного кандидата 11 жалоб, со стороны другого — 7, и то они были друг на друга. Это очень мало", — сказала Памфилова.

По ее словам, на деятельность избирательной комиссии практически никаких серьезных жалоб и замечаний не поступало.

"Все комиссии — и территориальные, и участковые, и региональная — работали очень хорошо, провели выборы хорошо. Никто не сомневается ни в достоверности, ни в открытости, ни в честности выборов", — отметила глава ЦИК.

В понедельник председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев объявил Сипягина победителем второго тура губернаторских выборов, при этом окончательные итоги выборов будут подведены на заседании в среду.

Победа Сипягина от него не зависела

Победа Сипягина не зависела от него лично, а стала результатом протестного голосования, заявил РИА Новости владимирский политолог, директор независимого агентства региональных исследований Евгений Полковников

"Та тенденция, которая была в первом туре, сохранилась, и никто не сумел ее переломить. Владимир Сипягин не вел серьезной кампании, по большому счету повторилось протестное голосование, которое было в первом туре. От кандидата на самом деле ничего не зависело", — сказал Полковников.

По словам политолога, для самого Сипягина такие результаты стали отчасти неожиданными.

Глава ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
© фото предоставлено ЦИК России
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"Насколько я понимаю, он боролся и готов был бороться. Было понятно, что шансы перед вторым туром у Владимира Сипягина очень хорошие, но при этом Светлана Орлова и ее команда за две недели сделали очень большие усилия, чтобы повысить шансы на победу", — сказал Полковников.

По его словам, глубокое знание проблем региона Сипягиным позволяет говорить о том, что тот готов возглавить Владимирскую область.

"Насколько я понимаю, внутренне для себя Сипягин готов (возглавить область). Были моменты, когда он находился под очень серьезным давлением, и это давление выдержал: имеется ввиду — после первого тура. Понятно, что для него это было большой неожиданностью — поддержка первого тура, но вот за эти две недели Сипягин многое переосмыслил и, по моей информации, готов был бороться до конца", — сказал собеседник агентства.

Полковников отметил, что, хотя сейчас потенциал Сипягина как губернатора сложно оценить, у него есть ряд плюсов.

Работа информационного центра ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Сипягин глубоко погружен в проблемы области, он знаком с местным элитами, он, собственно, является частью их — политической элиты, по крайней мере. И, я думаю, он сможет избежать резких конфликтных ситуаций, которые были, в определенном смысле, стилем управления Светланы Орловой. Основное беспокойство вызывает, насколько Владимир Сипягин сможет решать проблемы области на федеральном уровне. Главный его минус в глазах избирателей — и он сам это прекрасно понимает — отсутствие мощного лоббистского ресурса", — сказал политолог.

Полковников полагает, что "резких движений" в политике нового губернатора не будет.

"Мне кажется, что Владимир Сипягин попробует сделать преемственность, но даже ни с курсом Светланы Орловой, а с курсом предыдущего губернатора — Николая Виноградова, который является своим, местным политиком. И в этом плане Сипягин отчасти повторяет его — ни член "Единой России", человек, который пришел из бизнеса и может ассоциироваться как хозяйственник… Это будет какой-то такой вариант, может быть, отчасти коалиционного правительства, куда могут войти и представители "Единой России", и КПРФ. О чем можно говорить с уверенностью, уйдут в отставку люди Орловой. Нет шансов, что они останутся", — сказал Полковников.

Приморский сценарий

Как заявил РИА Новости директор центра социальных инноваций "Черный куб" Юрий Коломейцев, "выборы губернатора Владимирской области происходили по схожему сценарию с голосованием за главу Приморья".

"Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин перед избирательной кампанией явно не выглядел фаворитом или хотя бы претендентом на губернаторское кресло. Но после того как отрыв между ним и Орловой в первом туре составил всего несколько процентов — а в Приморье мы видели, как еще недавно малоизвестный оппозиционер обходит руководителя региона, — победа Сипягина на выборах во многом уже была предсказуема", — сказал он.

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018
© Фото : пресс-служба Губернатора Хабаровского края
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По его словам, Орлова, несмотря на свой электоральный опыт, вряд ли могла справиться с трендом этого года на выборах.

"Его можно выразить следующими словами: не смог набрать 50% в первом туре, жди протестного голосования во втором", — отметил политолог.

Он добавил, что выборы во Владимирской области прошли "заметно чище" по сравнению с Приморским краем.

"Три дня назад Орлова признала ошибки в работе своего правительства на фоне скандальных выборов в Приморье, видимо, уже тогда понимая, что ее шансы на переизбрание невелики. Избиратели проголосовали протестно, как в Приморском и Хабаровском краях", — резюмировал Коломейцев.

Голосование по Владимирской области. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Андреева
Выборы во Владимирской области прошли честно и открыто, заявила губернатор
Орлова в области не останется

Орлова в понедельник на оперативном совещании фактически признала свое поражение.

"Нам предстоит еще поработать немножко. Поэтому я бы попросила сейчас всех моих коллег: каждый, кто занимается своим направлением, — продолжать работу… Хотела поблагодарить всех жителей области за честные выборы, за то, что они прошли открыто, за то, что они прошли практически без нарушений, конкурентноспособными", — сказала Орлова.

Губернатор поздравила конкурента и поблагодарила свою команду за совместную работу.

Андрей Турчак. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Турчак прокомментировал итоги губернаторских выборов
"Хотела бы поздравить своего коллегу, кто выиграл те выборы – Сипягина. Эта работа не простая, она сложная, поэтому хотела бы пожелать ему успехов. И хотела бы поблагодарить свою команду. Команда работала профессионально, достойно, указы президента выполнены, экономика растет, рабочие места созданы, социальные объекты строятся, школы строятся, спортивные комплексы строятся, инфраструктура строится, программа по переселению граждан работает, информатизация области продолжается, объемы строительства не уменьшены. Поэтому — всем вам хотела сказать огромные слова благодарности за совместную работу", — сказала Орлова.

Директор независимого агентства региональных исследований Евгений Полковников считает, что она после поражения на выборах покинет регион, но попробует остаться в обойме властных структур.

"Во Владимирской области Орлова, конечно, не останется. Но судя по тому, что она достаточно активна, энергична и, мне кажется, горит желанием продолжить свою трудовую деятельность, она будет искать себе какую-то должность, я думаю, в федеральных структурах. Хотя, с другой стороны, возраст ее уже сказывается, ей 64 года, близка к предельному возрасту руководителя", — заявил Полковников РИА Новости.

Собеседник агентства предположил, что Орлова может уйти в Совет Федерации.

"Я думаю, скорее всего, она попытается остаться в обойме и не уйти на пенсию", — добавил собеседник агентства.

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