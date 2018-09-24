Зюганов предложил провести встречу Путина с лидерами фракций

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести встречу президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций и обсудить инициативы по изменению российского избирательного законодательства.

"Я предлагаю собраться в Кремле, попросить президента встретиться с лидерами (фракций) и обсудить наши все предложения. Мы внесли 12 поправок в закон о выборах и считаем, что дебаты обязательны", — заявил Зюганов в рамках круглого стола "Совершенствование избирательного законодательства Российской Федерации" в Госдуме.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал это предложение.

"Я полностью согласен с тем, что сказал Геннадий Андреевич. Мы — две партии самые опытные, 30 лет мы в условиях новой экономики и новой демократии пытаемся реализовать наши наработки. Вот я предлагаю действительно такой круглый стол провести в Кремле, может быть, здесь в Госдуме с участием президента, представителей правительства, представителей наших парламентских партий. И обозначить как круглый стол согласия политического или выработка новой формулы власти", — сказал Жириновский.

Он также озвучил свое предложение по совершенствованию законодательства в этой сфере. По его мнению, губернаторы должны быть беспартийными, а его замы – представителями всех парламентских партий, аналогичная схема – и с министрами. Кроме того, лидер ЛДПР полагает, что губернаторов следует назначать указом президента, а не проводить выборы.

В воскресенье во Владимирской области и Хабаровском крае прошли вторые туры выборов губернаторов. В первом регионе после подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%.

Победу в Хабаровском крае одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.