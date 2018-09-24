В КПРФ готовы сформировать коалиционное правительство в двух регионах

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В КПРФ готовы к переговорному процессу по созданию коалиционного правительства с ЛДПР в Хакасии и Владимирской области, заявил зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.

"Мы всегда выступали за коалицию, за подлинную многопартийность. Я был инициатором пакетного соглашения в Госдуме. И мы тогда свои обязательства перед своими союзниками и коллегами полностью выполнили. <…> Мы с Владимиром Вольфовичем переговорили перед началом второго тура выборной кампании, договорились максимально консолидировать свои силы вокруг реальной программы", — сказал Зюганов в ходе круглого стола КПРФ.

Политик напомнил слова Жириновского о готовности сформировать коалиционное правительство "с учетом максимальных интересов, в том числе и законодательной власти".

В воскресенье прошел второй тур выборов губернатора Владимирской области. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%.

Глава Хакасии единорос Виктор Зимин, за которого проголосовали 32,42% избирателей, снялся со второго тура выборов. Кандидатом за кресло губернатора теперь стал выдвиженец от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место (11,23%). Его оппонентом выступает кандидат от КПРФ Валентин Коновалов (44,81%). Выборы назначены на 7 октября.