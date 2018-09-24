Корабли ВМС Украины прошли по Керченскому проливу штатно, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Суда военно-морских сил Украины прошли через Керченский пролив без всяких проблем, никаких опасных инцидентов и препятствий для них не создавалось, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя заявление ВМС ВС Украины о том, что переход украинских судов к Керченскому проливу и через него якобы проходил в сложной обстановке.

Украинские суда — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — накануне прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. При этом в пресс-центре командования ВМС ВС Украины заявили в Facebook, что РФ допустила ряд опасных инцидентов – якобы разведывательный корабль РФ совершил чрезмерное сближение с украинскими судами, а российский истребитель из Крыма "создал предпосылки к аварийному событию в воздухе", сблизившись на опасное расстояние с Ан-26 Военно-морских сил ВС Украины, выполнявшим плановое задание над акваторией Черного моря.

"Им никто не мешал. Все прошло по правилам, с соблюдением всех норм международного морского права и мер безопасности. Они прошли через Керенский пролив под аркой моста, вышли в Азовское море и пришли в пункт назначения. На этом все закончилось. Пусть поменьше паникуют", — сказал РИА Новости Фикс.

В свою очередь, гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков заявил, что прохождение судов через Керчь-Еникальский канал (морской судоходный канал в Керченском проливе, связывающий Азовское и Чёрное моря) прошло в штатном режиме.

"Судно шло на буксире в сопровождении пограничных катеров Российской Федерации. Не было никаких провокаций. Они вошли в Азовское море без всяких проблем. Здесь нет ничего сверхъестественного, по Керчь-Еникальскому каналу в день проходит около ста с лишним судов, в том числе на буксирах и в сопровождении", — сказал Волков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, сопровождение прохождения кораблей ВМС Украины через Керчь-Еникальский канал обеспечивал российский лоцман.

По данным СМИ, оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск на Азовском море. В воскресенье оба корабля прошли под арками Крымского моста по Керченскому проливу. Корабли ВМС Украины сопровождались кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации", сообщили ранее в погрануправлении региона.

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