Фургал пообещал приложить все силы для увеличения заказов предприятиям

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Новое руководство Хабаровского края сохранит политику протекционизма в вопросах развития промышленности, а также привлечения новых контрактов в рамках гособоронзаказа на предприятия региона, заявил на пресс-конференции в понедельник Сергей Фургал, одержавший победу на выборах губернатора.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.

"Есть гособоронзаказ — это федеральные деньги, федеральный заказ касается Минобороны. Предприятие находится на территории края. Мы приложим все силы, возможности и связи, чтобы как можно больше было заказов на наших предприятиях. Что касается промышленности, здесь тоже будет уделено внимание. Мы потеряли много промышленных предприятий, придется их восстанавливать", — сказал Фургал.

Он отметил, что промышленные предприятия будут восстанавливаться в той степени, в которой они необходимы для обеспечения работой жителей населенных пунктов.