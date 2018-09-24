Фургал прокомментировал ситуацию с отставкой мэра Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 24 сен – РИА Новости. Кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал, выигравший на выборах главы региона, заявил, что в ситуации с отставкой главы Комсомольска-на-Амуре будет ориентироваться на мнение местных жителей.

Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов в пятницу подал в отставку по предложению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Климов занимал две должности — главы администрации города и мэра города.

"Если жители Комсомольска захотят, чтобы мэр ушел в отставку, никто его держать не будет. Если жители Комсомольска не захотят, чтобы он уходил в отставку, мы его попросим, чтобы он остался. Все будет зависеть от мнения людей",- сказал Фургал журналистам.

По его словам, город Комсомольск-на-Амуре – маленький, и настроение людей узнать достаточно просто.

"У действующей власти был определенный ресурс. У меня этого ресурса нет, у меня есть ресурс "избиратель", народ. Поэтому многие решения я будут принимать только с учетом мнения населения. Я не говорю, что все, но многое", — добавил Фургал.

Он отметил, что не предлагает провести референдум в Комсомольске.

"Достаточно встретиться в крупных коллективах с людьми, и они скажут свое мнение… Если жители этого не захотят, он может пойти второй раз на выборы", — отметил Фургал.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.