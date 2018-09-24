МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области. Согласно данным ЦИК по итогам подсчета 100% протоколов, он набрал 57,03% голосов, а действующий губернатор Светлана Орлова, представляющая "Единую Россию", — 37,46.
В первом туре девятого сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%. Кроме губернаторских выборов в тот день оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и сейчас является депутатом от ЛДПР.
"Хороший результат"
Сипягин заявил РИА Новости, что был уверен в своей победе.
"Хороший, уверенный результат — победы меня, как губернатора Владимирской области", — подчеркнул он.
По его словам, он понимал, что будет достигнут такой результат, поэтому уже шло формирование команды, и он определял первоначальные задачи, которые предстоит решить после инаугурации.
Сипягин поблагодарил земляков — жителей области, которые поддержали его в обоих турах, а также лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.
Нарушений не найдено
Зампредседателя избирательной комиссии Сергей Канищев сообщил РИА Новости, что существенных нарушений в ходе второго тура выборов не было, была задержка ввода протоколов в ГАС "Выборы", которая может быть связана с провокацией.
"Ничего существенного не было. У нас было зафиксировано всего два нарушения — там ни о чем", — сказал Канищев.
На вопрос, был ли сбой в системе ГАС "Выборы", собеседник пояснил, что была зафиксирована задержка вводов протоколов из-за возможных провокаций, материалы о которых были переданы в полицию.
Что именно были за провокации, Канищев не пояснил.