Выборы прошли честно и законно, заявили в избиркоме Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 24 сен – РИА Новости. Поступившие в избирком Хабаровского края жалобы не могут оказать влияния на итоги выборов губернатора, выборы прошли честно, сообщил журналистам председатель избиркома края Геннадий Накушнов.

"Политическая борьба предполагает некоторые эмоции, действия со стороны кандидатов, они имели место быть. Но в итоге на сегодняшний день зарегистрировано 6 жалоб, мы их рассматривали на заседании избирательной комиссии, 2 частично подтверждены, 2 находятся на проверке в правоохранительных органах, ни одна их этих жалоб ни коим образом не может оказать влияние на итоги голосования, на волеизъявление избирателей. Законность соблюдена, выборы прошли честно, прозрачно, законно", — сказал Накушнов.

Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал побеждает на выборах губернатора Хабаровского края. По предварительным данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Фургал набирает 69,57% голосов, действующий губернатор, единоросс Вячеслав Шпорт — 27,97%.