МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Выборы главы Хабаровского края состоялись, результат не вызывает никаких сомнений, но в любом случае нужно дождаться официального подведения итогов, а это вправе сделать только краевая комиссия, заявила РИА Новости председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В воскресенье в Хабаровском крае состоялся второй тур выборов главы региона. На данный момент все бюллетени обработаны и данные об итогах голосования из всех 100% протоколов участковых избирательных комиссий введены в Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы".

"Выборы точно состоялись, результат тоже не вызывает никаких сомнений, но в любом случае надо дождаться официального подведения итогов выборов, а это вправе сделать только краевая комиссия", — сказала Памфилова после обработки 100% протоколов УИК.

Глава ЦИК уточнила, что поначалу, после окончания голосования, в ситуации было сложно разобраться из-за множества эмоциональных обращений и информационного шума насчет возможных нарушений.

"Когда весь этот мусор почистили, там, в принципе, в сухом остатке, кроме 124 участка, где была попытка вброса, мало что существенного оказалось", — пояснила Памфилова, говоря о реальных фактах нарушений на прошедших выборах.