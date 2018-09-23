Кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал вов время голосования на выборах главы региона

Кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал вов время голосования на выборах главы региона

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края, свидетельствуют данные ЦИК.

Депутат Госдумы набрал почти 70 процентов голосов после обработки 100 процентов бюллетеней. Действующий глава региона Вячеслав Шпорт смог набрать менее 28 процентов голосов.

Сам Фургал отметил, что ожидал подобных результатов на выборах.

В избирательных бюллетенях было представлено два кандидата — единоросс Шпорт и кандидат от ЛДПР Фургал. На выборах губернатора в 2013 году они также были соперниками.

Выборы в Хабаровском крае проходили на 785 участках. За два часа до завершения голосования явка составила почти 43 процента. Всего в списки избирателей внесли 979 тысяч человек.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что картина подсчета голосов на выборах выглядела однозначной. По ее словам, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, зафиксировано не было. При этом она также посетовала на "беспрецедентный уровень информационного мусора".

Секретарь ЦИК России Майя Гришина также подчеркнула, что не было выявлено серьезных нарушений в ходе голосования.