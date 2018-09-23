ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края, свидетельствуют данные ЦИК.
Сам Фургал отметил, что ожидал подобных результатов на выборах.
В избирательных бюллетенях было представлено два кандидата — единоросс Шпорт и кандидат от ЛДПР Фургал. На выборах губернатора в 2013 году они также были соперниками.
Выборы в Хабаровском крае проходили на 785 участках. За два часа до завершения голосования явка составила почти 43 процента. Всего в списки избирателей внесли 979 тысяч человек.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что картина подсчета голосов на выборах выглядела однозначной. По ее словам, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, зафиксировано не было. При этом она также посетовала на "беспрецедентный уровень информационного мусора".
Секретарь ЦИК России Майя Гришина также подчеркнула, что не было выявлено серьезных нарушений в ходе голосования.