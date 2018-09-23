Фургал назвал выборы главы Хабаровского края честными

Кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал вов время голосования на выборах главы региона

Кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал вов время голосования на выборах главы региона

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, который лидирует при подсчете голосов во втором туре на выборах губернатора Хабаровского края, заявил, что выборы были честными.

Второй тур выборов губернатора прошел в воскресенье в Хабаровском крае.

По данным ЦИК, после обработки 99,24% протоколов Фургал набирает почти 70% на выборах губернатора Хабаровского края, его конкурент, действующий губернатор Вячеслав Шпорт получает 27,91% голосов.

"Еще неделю назад прогнозировали, что результат будет примерно 70% на 30%. Учитывая, что мы его получили, можно сделать заключение: первое, что мы были правы, а второе, что выборы все-таки прошли честно", — сказал Фургал журналистам.