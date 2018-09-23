У ЦИК нет оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что в настоящий момент у краевого избиркома и ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае.

Ранее член краевого избиркома с правом совещательного голоса Дмитрий Дятлов сообщил РИА Новости, что результаты голосования на участке номер 124 в Хабаровске, где произошла провокация вброса бюллетеней, не будут учтены.

Член ЦИК РФ Сергей Сироткин, который находится в командировке в Хабаровске, сообщил РИА Новости, что вся информация по инциденту передана в Следственный комитет.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина отметила, что случай с вбросом бюллетеней на одном из участков стал единичным, других подобных инцидентов в регионе не зафиксировано.

"Заявляю, что в настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в Хабаровском крае", — цитирует пресс-служба ЦИК слова Памфиловой.

Глава Центризбиркома опровергла информацию о том, что выборы в регионе могут быть полностью отменены, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что цитата главы ЦИК в СМИ об отмене выборов в Хабаровском крае была приведена не точно. "В разговоре со СМИ председатель ЦИК России отметила, что итоговые выводы о повторном голосовании на выборах высших должностных лиц в Хабаровском крае делать рано. При окончательном подведении итогов будут рассмотрены все обращения", — заверили в ведомстве.

Второй тур выборов хабаровского губернатора прошел в воскресенье. В избирательных бюллетенях два кандидата — депутат Госдумы РФ Фургал и действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия". На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.

Согласно данным ЦИК, обработано 50,76% протоколов. Фургал набирает 68,87% голосов, у действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта 28,49%.