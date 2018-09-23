Фургал продолжает лидировать на выборах губернатора Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края после обработки более 30% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

Согласно данным ЦИК, обработано 30,93% протоколов. Фургал лидирует с результатом 68,04%, у действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта 29,37%.

Второй тур выборов губернатора прошел 23 сентября в Хабаровском крае. В избирательных бюллетенях два кандидата — действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.