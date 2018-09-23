Василий Лихачев рассказал о планах на будущее после ухода из ЦИК

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Бывший член ЦИК РФ Василий Лихачев рассказал, что рассмотрит варианты дальнейшего трудоустройства после своего отпуска, в октябре.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе Лихачева из состава комиссии, документ опубликован в воскресенье на сайте Кремля. Ранее стало известно, что Лихачев, курировавший в ЦИК вопросы международного взаимодействия, намерен покинуть комиссию, он подал заявление об отставке, объяснив это тем, что выполнил поставленные перед ним задачи. Поскольку Лихачев был назначен в ЦИК по президентской квоте, обращение о сложении полномочий он направлял также на имя главы государства.

"Я сейчас в отпуск уезжаю, потом вернусь, тогда можно будет думать и решать", — сказал Лихачев РИА Новости, отвечая на вопрос, каким родом деятельности он займется дальше, какие предложения по работе рассматривает.

Он добавил, что "существуют рабочие варианты по дальнейшему трудоустройству", но отказался говорить подробнее об этом до окончания своего отпуска.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ, чрезвычайный и полномочный посол Василий Лихачев вошел в новый состав Центризбиркома в марте 2016 года, он был назначен членом ЦИК по президентской квоте. Вместе с ним глава государства делегировал в Центризбирком Эллу Памфилову, возглавившую комиссию, Евгения Шевченко, Александра Кинёва и Бориса Эбзеева.