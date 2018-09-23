Путин освободил Василия Лихачева от обязанностей члена ЦИК

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе члена Центральной избирательной комиссии РФ Василия Лихачева из состава комиссии, документ опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что Лихачев, курировавший в ЦИК вопросы международного взаимодействия, намерен покинуть комиссию, он подал заявление об отставке, объяснив это тем, что выполнил поставленные перед ним задачи. Поскольку Лихачев был назначен в ЦИК по президентской квоте, обращение о сложении полномочий он направлял также на имя главы государства.

"Освободить Лихачева Василия Николаевича от обязанностей члена Центральной избирательной комиссии", — говорится в указе главы государства.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ, чрезвычайный и полномочный посол Василий Лихачев вошел в новый состав Центризбиркома в марте 2016 года, он был назначен членом ЦИК по президентской квоте. Вместе с ним глава государства делегировал в Центризбирком Эллу Памфилову, возглавившую комиссию, Евгения Шевченко, Александра Кинёва и Бориса Эбзеева.