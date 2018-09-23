Эксперт назвал явку на выборах в Хабаровском крае неожиданно высокой

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Явка избирателей во втором туре выборов губернатора Хабаровского края оказалось неожиданно высокой, заявил доктор политических наук профессор Илдус Ярулин.

Второй тур выборов губернатора проходит 23 сентября в Хабаровском крае. В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками. На 18.00 (11.00 мск) явка составляла 42,79%, в первом туре выборов она составляла 31,85%.

"Мы не ждали, что такая большая явка будет, первый прогноз, который был вчера, не оправдался. Мы ждали, что будет плохая погода и низкая явка. Погода изменилась, и явка выросла", — сказал Ярулин на пресс-конференции. Он уточнил, что ожидалась явка в 25-27%.

По его мнению, причина высокой явки не только в погоде. "Это и фейки, в том числе. Много информации не подтверждается. Старые технологии, которые были много лет назад отработаны, сейчас не срабатывают, и даже по данным соцопросов интернет сейчас — больший источник информации, чем телевидение и печатные издания. СМИ можно поздравить, что была такая явка", — заметил он.

"Результаты голосования также непредсказуемы", — добавил Ярулин.