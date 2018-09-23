МВД получило 17 сообщений о нарушениях на выборах в Хабаровском крае

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. УМВД зарегистрировало 17 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, поступившие в ходе второго тура выборов губернатора Хабаровского края, сообщил на пресс-конференции замначальника управления УМВД края Олег Герасименко.

Второй тур выборов губернатора проходит 23 сентября в Хабаровском крае. В избирательных бюллетенях два кандидата — действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.

"На текущий момент в УМВД края поступило 17 сообщений о нарушении в сфере выборного законодательства, все они будут рассмотрены в установленном законом порядке. Проводится юридическая проверка. По всем фактам выехали оперативные группы, все зафиксировали", — сказал Герасименко.

Он подтвердил поступившее в полицию сообщение о вбросе бюллетеней на 124 участке в Хабаровске, но не стал комментировать жалобы администраций нескольких районов края на представителей Фургала. "Я бы не хотел сейчас конкретизировать эти нарушения",- резюмировал Герасименко.

Также он сообщил, что порядок в день голосования на выборах обеспечивают более 1,7 тысячи сотрудников УМВД.