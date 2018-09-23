В хабаровском райцентре пожаловались прокурорам на представителей Фургала

Избиратели в день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Избиратели в день голосования на избирательном участке. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Первый замглавы администрации Комсомольского района Хабаровского края Игорь Касаткин обратился в прокуратуру, он утверждает, что ему поступили угрозы со стороны представителей кандидата в губернаторы от ЛДПР Сергея Фургала.

"Я сейчас нахожусь в прокуратуре, пишу заявление на представителей Сергея Фургала. Были угрозы с их стороны, не физические, но были", — сказал он РИА Новости.

Прокуратура и полиция пока не ответили на запрос агентства.

В штабе Фургала пока также не ответили на запрос.

Второй тур выборов губернатора проходит в Хабаровском крае в воскресенье. В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Фургал. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.