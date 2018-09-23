Урны в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Урны в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Избирательные участки открылись в 8.00 мск в воскресенье во Владимирской области для голосования во втором туре выборов губернатора.

На пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

"В день выборов у нас работают 985 избирательных участков, на 44 из них установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней 2017", — рассказала РИА Новости представитель регионального избиркома.

Она уточнила, что проголосовать смогут около 1,13 миллиона человек.

В первом туре 9 сентября при явке 32,96%, Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%. Кроме губернаторских выборов 9 сентября оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и в данный момент является депутатом от ЛДПР. Как пояснил РИА Новости зампредседателя областного избиркома Сергей Канищев, в случае победы на губернаторских выборах, Сипягину придется делать выбор, останется ли он депутатом или возглавит регион, поскольку эти полномочия несовместимы.