Штабы Шпорта и Фургала подали в избирком жалобы на нарушения в ходе выборов

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала и Вячеслава Шпорта от "Единой России" сообщают о подаче в региональный избирком жалоб на нарушения в ходе голосования.

Второй тур проходит в Хабаровском крае в воскресенье, для наблюдения за ними прилетели члены ЦИК России Сергей Сироткин и Майя Гришина. Глава регионального избиркома Геннадий Накушнов чуть ранее сообщил, что в целом обстановка в день голосования благоприятная, спокойная, претензий к избирательному процессу избиратели не предъявляют.

"Всего юристы из штаба либерал-демократа уже оформили и подали десять жалоб", — говорится в сообщении штаба Фургала.

В штабе отметили, что жалобы приняли в крайизбиркоме и зарегистрировали.

"Сейчас готовится комплект документов в ЦИК РФ, Генпрокуратуру и СУ СК РФ", — отмечается в сообщении.

В свою очередь в штабе Шпорта РИА Новости сообщили, что у них 19 жалоб на нарушения на выборах главы края.

"14 жалоб уже поданы, ещё пять будут поданы в ближайшее время", — уточнили в штабе.

В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Шпорт и Фургал. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.

Ранее избирком края заявил о жалобах на незаконную агитацию в пользу Фургала в "день тишины". На заседании рабочей группы избиркома утром в воскресенье материалы были признаны агитационными, избиркому было рекомендовано вынести Фургалу предупреждение или возбудить административное дело. Часть обращений была направлена в полицию.