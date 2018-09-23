Штабы Шпорта и Фургала подали в избирком жалобы на нарушения в ходе выборов

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Штабы кандидатов в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала и Вячеслава Шпорта от "Единой России" сообщают о подаче в региональный избирком жалоб на нарушения в ходе голосования.
"Всего юристы из штаба либерал-демократа уже оформили и подали десять жалоб", — говорится в сообщении штаба Фургала.
В штабе отметили, что жалобы приняли в крайизбиркоме и зарегистрировали.
В свою очередь в штабе Шпорта РИА Новости сообщили, что у них 19 жалоб на нарушения на выборах главы края.
"14 жалоб уже поданы, ещё пять будут поданы в ближайшее время", — уточнили в штабе.
Ранее избирком края заявил о жалобах на незаконную агитацию в пользу Фургала в "день тишины". На заседании рабочей группы избиркома утром в воскресенье материалы были признаны агитационными, избиркому было рекомендовано вынести Фургалу предупреждение или возбудить административное дело. Часть обращений была направлена в полицию.