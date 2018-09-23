Избирком Хабаровского края прокомментировал нарушение Фургалом дня тишины

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Административные дела, которые могут быть возбуждены за незаконную агитацию в "день тишины", не повлияют на итоги второго тура выборов главы Хабаровского края, сообщил на пресс-конференции в воскресенье председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов.

Второй тур выборов губернатора проходит в Хабаровском крае 23 сентября. В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.

Ранее избирком сообщил, что получил несколько обращений о незаконной агитации в пользу Фургала в "день тишины". На заседании рабочей группы комиссии утром в воскресенье материалы были признаны агитационными, избиркому было рекомендовано вынести Фургалу предупреждение или возбудить административное дело.

"Возбуждение административного дела на итоги голосования не повлияет", — сказал Накушнов.

Он напомнил, что часть жалоб была направлена в правоохранительные органы для проверки.

"В целом обстановка в день голосования благоприятная, спокойная. Претензий к избирательному процессу избиратели не предъявляют", — добавил Накушнов.

Он также сообщил, что на территории края созданы 793 участка, причем восемь из них проголосовали досрочно – это судовые участки и на прииске. Досрочно проголосовали, по уточненным данным, более 2 тысяч избирателей.

На 10 (3.00 мск) утра проголосовали 7,13% избирателей.