Избирком Хабаровского края прокомментировал нарушение Фургалом дня тишины

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Административные дела, которые могут быть возбуждены за незаконную агитацию в "день тишины", не повлияют на итоги второго тура выборов главы Хабаровского края, сообщил на пресс-конференции в воскресенье председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов.
Ранее избирком сообщил, что получил несколько обращений о незаконной агитации в пользу Фургала в "день тишины". На заседании рабочей группы комиссии утром в воскресенье материалы были признаны агитационными, избиркому было рекомендовано вынести Фургалу предупреждение или возбудить административное дело.
"Возбуждение административного дела на итоги голосования не повлияет", — сказал Накушнов.
Он напомнил, что часть жалоб была направлена в правоохранительные органы для проверки.
Он также сообщил, что на территории края созданы 793 участка, причем восемь из них проголосовали досрочно – это судовые участки и на прииске. Досрочно проголосовали, по уточненным данным, более 2 тысяч избирателей.
На 10 (3.00 мск) утра проголосовали 7,13% избирателей.