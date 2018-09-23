На выборах в Хабаровском крае к 12 утра проголосовали более 20% избирателей

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Около 20% избирателей Хабаровского края, где проходит второй тур губернаторских выборов, приняли участие в голосовании к 12.00 (5.00 мск), это на 3,5 пункта больше, чем в первом туре, сообщает региональный избирком.

В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.

"Явка избирателей на 12.00 утра составила 19,89%, проголосовали более 195,6 тысячи человек", — говорится в сообщении.

В первом туре явка к 12.00 составила 16,37%, проголосовали более 160 тысяч человек. В 2013 году в Хабаровском крае к этому времени выбор сделали 13,35% избирателей.

По данным крайизбиркома, всего в Хабаровском крае около 979 тысячи избирателей. В крае 785 избирательных участков.