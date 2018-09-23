ЦИК отметил хорошую подготовку Хабаровского края ко второму туру выборов

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Секретарь ЦИК России Майя Гришина отметила хорошую подготовку избирательных участков ко второму туру выборов главы Хабаровского края.

Второй тур губернаторских выборов проходит в Хабаровском крае в воскресенье. В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.

"По тем участкам, где я была, вижу хорошую организацию участков, возможность гражданам реализовать свое избирательное право и достаточно хорошую активность граждан, их заинтересованность", — сказала Гришина.

"Комиссии сделали все, что необходимо для подготовки второго тура голосования и обеспечения возможности гражданам выразить свою волю", — добавила она.

На 10 утра (3.00 мск) в крае проголосовали 7,13% избирателей, на 1 пункт больше, чем в первом туре.