ЦИК отметил хорошую подготовку Хабаровского края ко второму туру выборов

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Секретарь ЦИК России Майя Гришина отметила хорошую подготовку избирательных участков ко второму туру выборов главы Хабаровского края.
"По тем участкам, где я была, вижу хорошую организацию участков, возможность гражданам реализовать свое избирательное право и достаточно хорошую активность граждан, их заинтересованность", — сказала Гришина.
"Комиссии сделали все, что необходимо для подготовки второго тура голосования и обеспечения возможности гражданам выразить свою волю", — добавила она.
На 10 утра (3.00 мск) в крае проголосовали 7,13% избирателей, на 1 пункт больше, чем в первом туре.